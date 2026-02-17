Le forti nevicate hanno causato interruzioni di corrente in alcune zone dei Grigioni. (immagine simbolica) Keystone

A causa delle copiose precipitazioni nevose numerose abitazioni nei Grigioni sono rimaste senza corrente elettrica. Le interruzioni si sono verificate in Surselva e in Prettigovia e sono durate da pochi minuti a diverse ore, ha comunicato oggi l'azienda energetica Repower.

Keystone-SDA SDA

Ieri sera a Obersaxen un albero è caduto su una linea da 16 kV a causa del peso della neve. Circa 640 persone sono rimaste senza elettricità per diverse ore. Sempre ieri, una valanga nei pressi di Valendas ha causato l'interruzione dell'elettricità in 300 abitazioni.Stamattina invece le abbondanti nevicate a Valzeina e Grüsch in Prettigovia hanno causato interruzioni di corrente in quasi 400 abitazioni.