I firmatari della petizione chiedono ai comuni della Surselva di trovare presto delle soluzioni per tenere in vita l'assistenza medica di base all'ospedale regionale a Ilanz/Glion. (immagine d'archivio) Keystone

In un solo mese la petizione lanciata dai Giovani del Centro della Surselva per il mantenimento del locale ospedale regionale, confrontato con difficoltà finanziarie, ha raccolto 5'018 firme. I promotori si rallegrano per il grande appoggio popolare.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Quasi un quarto della popolazione della Surselva ha sostenuto la petizione, promossa anche dal partito cantonale. Per il Centro è importante prendere sul serio il segnale lanciato dalla popolazione. È quindi tempo di adottare misure adeguate, si legge in un comunicato odierno.

I firmatari chiedono ai municipi dei 15 comuni della Surselva di collaborare per trovare soluzioni, in modo da continuare a garantire l'assistenza medica di base nella regione.

«Il grande numero di firme raccolte mostra quanto sia importante l'ospedale regionale per la popolazione», ha detto il coiniziatore della petizione, Fabian Collenberg, a Keystone-ATS. «Tutte le parti coinvolte sono chiamate a collaborare per trovare soluzioni per preservare il nosocomio», ha continuato Collenberg.

I promotori della petizione non hanno presentato proposte concrete per raggiungere l'obiettivo. «Attualmente un gruppo di esperti sta analizzando i servizi offerti dall'ospedale», ha spiegato il presidente del Centro della Surselva. I risultati dovrebbero essere presentati questa primavera e serviranno da base per definire lo sviluppo futuro dell'istituzione.

Ilanz/Glion si ritira dalla Sanasurselva

L'assistenza sanitaria in Surselva viene gestita dall'associazione comunale di diritto pubblico Sanasurselva. Proprio oggi il comune di Ilanz/Glion, sede e maggior contribuente dell'ospedale, ha comunicato che il sindaco Marcus Beer si ritirerà dal comitato.

Per il municipio è necessaria un'analisi dei servizi offerti nel nosocomio con sede proprio nella località. Le proposte devono essere presentate tempestivamente, in modo da poter adottare misure mirate ed efficaci per poter garantire un'assistenza sanitaria a lungo termine.

È l'ultimo colpo di scena all'interno di Sanasurselva, dove già da mesi l'atmosfera è tesa. Lo scorso dicembre il presidente del comitato, il sindaco di Sumvitg Patrick Schaniel, aveva dato le dimissioni con effetto immediato dopo solo cinque mesi. A metà gennaio è stato eletto un nuovo presidente, ovvero il sindaco di Disentis/Mustér, René Epp.