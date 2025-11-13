  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Otto mesi di detenzione per l'ex forestale di S-chanf

SDA

13.11.2025 - 15:25

L'ex forestale del Comune di S-chanf è stato riconosciuto solo in parte colpevole. La pena del Tribunale regionale Maloja ammonta a otto mesi di pena detentiva con la condizionale. (immagine simbolica)
L'ex forestale del Comune di S-chanf è stato riconosciuto solo in parte colpevole. La pena del Tribunale regionale Maloja ammonta a otto mesi di pena detentiva con la condizionale. (immagine simbolica)
Keystone

L'ex forestale comunale di S-chanf (GR) è stato ritenuto colpevole di appropriazione indebita qualificata, ripetuta truffa, abuso di autorità e ripetuta falsità in documenti dal Tribunale regionale Maloja. Il tribunale ha sentenziato una pena di otto mesi con la condizionale, meno di quelli richiesti dalla procura pubblica.

Keystone-SDA

13.11.2025, 15:25

13.11.2025, 15:28

Il 56enne è stato assolto in due capi d'accusa, ha dichiarato la corte oggi nella lettura della sentenza. Essi riguardano una truffa ai danni di un committente privato per un importo di quasi 130'000 franchi. Si parla poi della trattenuta illegale di 225 tronchi di larice e pino cembro per un valore di circa 60'000 franchi.

L'imputato ha negato queste accuse durante l'udienza lo scorso martedì a St. Moritz. Secondo la corte regionale «i fatti non potevano essere provati in modo sufficiente», c'erano dei «dubbi insormontabili». Queste assoluzioni hanno avuto un impatto significativo sull'entità della pena richiesta dalla procura pubblica grigionese. Essa aveva domandato un reclusione di due anni con la condizionale.

Comune di S-chanf truffato

Il tribunale ha invece dichiarato l'imputato colpevole in relazione ai presunti reati contro il suo ex datore di lavoro, il Comune di S-chanf in Alta Engadina, che secondo l'accusa avrebbe subito perdite per oltre 50'000 franchi a causa delle azioni dell'ex forestale.

L'imputato avrebbe fatturato al Comune spese private, tra cui la costruzione di un pollaio, e avrebbe utilizzato legno e manodopera del Comune per lavori di costruzione privati.

Il 56enne ha negato le accuse, affermando che tutto era stato concordato con il Comune e gestito in modo trasparente. Il tribunale è stato di diverso avviso, osservando: «Il danno causato al suo datore di lavoro è solo una parte di quello indicato nell'atto d'accusa».

L'ex forestale ha confessato l'accusa di falsificazione di documenti, che si riferisce a un'esportazione del 2016, quando avrebbe emesso una fattura proforma per un trasporto di legname verso l'Italia con un valore troppo basso per consentire una riduzione dei dazi doganali.

La condanna ammonta a otto mesi di reclusione sospesi con la condizionale per un periodo di prova di due anni. La sentenza non è ancora definitiva e per l'imputato continua a valere la presunzione d'innocenza. Entro dieci giorni le parti hanno la possibilità di presentare ricorso.

I più letti

Un missile di soli 65 cm, prodotto su larga scala, potrebbe fermare i droni di Putin
Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Lino Guanciale: «Da papà ho paura di non essere all'altezza»
Ecco tutto quello che c'è da sapere sui negoziati per i dazi tra Svizzera e USA
Dakota e Elle Fanning diventano sorelle anche sullo schermo: «Siamo nervose ma entusiaste»

Altre notizie

Risparmio. Palazzetto dello sport: Lugano punta al riscatto con un prestito obbligazionario

RisparmioPalazzetto dello sport: Lugano punta al riscatto con un prestito obbligazionario

Traffico ferroviario. Sciopero dei treni in Italia, ecco le ripercussioni per i TILO

Traffico ferroviarioSciopero dei treni in Italia, ecco le ripercussioni per i TILO

Grigioni. Ospedale di Samedan: come si muovono Bregaglia e Valposchiavo?

GrigioniOspedale di Samedan: come si muovono Bregaglia e Valposchiavo?