Grigioni Padre e figlio travolti da una valanga a Parsonz, il genitore perde la vita

SDA

19.2.2026 - 10:03

Il luogo dove si è staccata la frana nelle vicinanze dello scilift Laritg nel comprensorio di Savognin.
Keystone

Un uomo di 49 anni e suo figlio sono stati travolti ieri pomeriggio da una valanga, mentre assieme ad altre persone stavano sciando fuori pista in località Parsonz, nei Grigioni. Malgrado i tentativi di rianimazione il 49enne è deceduto sul posto.

Keystone-SDA

19.02.2026, 10:03

19.02.2026, 10:35

La valanga si è staccata verso le 15 di ieri pomeriggio. Gli sciatori che si trovavano nel gruppo hanno immediatamente allarmato i soccorsi, scrive oggi la polizia cantonale dei Grigioni.

Sul posto sono intervenuti due elicotteri della Rega, uno di Swiss Helicopters, i collaboratori del servizio di soccorso delle funivie, i soccorritori del Club Alpino Svizzero (CAS) e le persone presenti per le operazioni di ricerca e soccorso.

Il padre è stato ritrovato da un cane da valanga del CAS. Malgrado i tentativi di rianimarlo è deceduto sul posto. Il figlio di 15 anni è stato ritrovato dalla squadra di soccorso ed è stato liberato dalla neve. L'adolescente è stato trasportato all'ospedale cantonale di Coira.

Il Care Team Grischun ha assistito i familiari e le persone coinvolte. La polizia cantonale grigionese ha avviato, insieme alla procura, un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente.

