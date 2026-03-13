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Grigioni Un parapendista muore ad Arosa

SDA

13.3.2026 - 18:16

Un parapendista è morto nei Grigioni. (Immagine d'archivio).
Un parapendista è morto nei Grigioni. (Immagine d'archivio).
Keystone

Un parapendista si è schiantato l'altro ieri sopra Arosa (GR). Originario della Repubblica ceca, il 32enne è stato elitrasportato in ospedale con ferite che ne mettevano in pericolo la vita. È deceduto oggi.

Keystone-SDA

13.03.2026, 18:16

13.03.2026, 18:18

Secondo le prime indagini della polizia cantonale, si legge in un comunicato odierno, l'uomo è decollato dalla cima Weisshorn. Per ragioni ancora da chiarire, è entrato in collisione con una parete rocciosa, prima di scivolare sulla neve per un centinaio di metri lungo un ripido pendio. Una squadra della Rega è intervenuta per trasferirlo al nosocomio.

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