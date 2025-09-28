Immagine d'illustrazione sda

Gli elettori del canton Grigioni hanno approvato in larga misura l’abolizione del valore locativo (al 67,1%) mentre hanno respinto (con il 51,7% dei voti contrari) l’introduzione dell’identità elettronica.

La riforma fiscale prevede di eliminare il valore locativo, introducendo al contempo per i cantoni la possibilità di istituire un'imposta speciale sulle case secondarie, per compensare le eventuali minore entrate.

Nel canton Grigioni, stando ai dati dell'ufficio federale di statistica, la quota di proprietari è al 43.9%. L’affluenza alle urne è stata del 47,6% per il valore locativo, mentre al 47,5% per l’ID-e.