Grigioni Peter Peyer farà da solo la corsa al Governo

SDA

10.2.2026 - 11:07

Il consigliere di Stato Peter Peyer sarà l'unico candidato socialista alle elezioni del Governo retico, che si terranno il 14 giugno. (Immagine d'archivio)
Il consigliere di Stato Peter Peyer sarà l'unico candidato socialista alle elezioni del Governo retico, che si terranno il 14 giugno. (Immagine d'archivio)
Keystone

Il PS Grigioni ha deciso di presentare un solo candidato per le elezioni del Governo del 14 giugno. Si tratta del consigliere di Stato in carica, Peter Peyer, che si presenta per un terzo e ultimo mandato.

Keystone-SDA

10.02.2026, 11:07

10.02.2026, 11:12

La proposta della direzione del partito di portare un solo candidato alle elezioni cantonali è stata approvata ieri sera a larga maggioranza dai delegati riunitisi in assemblea a Coira.

I socialisti hanno così dato il via alla campagna elettorale di Peyer, attuale direttore del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità. Lo slogan «Peter. Punto. Più Peyer. Più fermezza» farà da sfondo alla competizione elettorale.

Cinque seggi, otto candidati

I maggiori partiti grigionesi hanno nominato i propri candidati per il rinnovo del Governo. Dopo dodici anni di assenza alle elezioni, i Verdi liberali propongono la sindaca di Pontresina, Nora Saratz Cazin. L'UDC ci riprova per la quarta volta con la vicesindaca di Davos e attuale presidente del Gran Consiglio, Valérie Favre Accola. Il Centro punta a mantenere i tre scranni con Marcus Caduff (in carica dal 2019), Carmelia Maissen (in carica dal 2023) e la sindaca di Scuol, Aita Zanetti. Il PLR schiera l'attuale presidente del Governo, Martin Bühler (in carica dal 2023) e il granconsigliere bregagliotto Maurizio Michael. E il PS punterà a difendere il suo seggio in mano a Peter Peyer dal 2019.

Ulteriori candidati potranno inoltrare la propria candidatura entro il 13 aprile.

