Nel giro di due settimane sono state raccolte oltre 4000 firme per un risarcimento all'ex impresario, che aveva smascherato lo scandalo degli appalti illeciti in Bassa Engadina. Keystone

Stamattina il comitato della petizione «Giustizia per Adam Quadroni – un risarcimento subito!» ha consegnato al responsabile grigionese delle finanze Martin Bühler (PLR) 4'231 firme raccolte online nelle ultime due settimane.

SDA

La consegna è avvenuta davanti all'edificio del Gran Consiglio. Secondo i promotori della petizione il trattamento del «whistleblower», noto per aver smascherato lo scandalo degli appalti truccati in Bassa Engadina, è «vergognoso».

Grazie alle sue rivelazioni il Governo grigionese è riuscito a farsi restituire importi milionari dalle imprese coinvolte. L'ex impresario edile è invece rovinato, scrivono i promotori.

Per questo il comitato ha chiesto al Consiglio di Stato un risarcimento milionario, si legge sul sito della petizione.

Una lettera di ringraziamento, ma nessun risarcimento per ora

Il caso Quadroni stamattina è stato discusso anche in Parlamento durante l'ora delle domande.

Il granconsigliere del partito Verde liberale, Walter von Ballmoos, ha chiesto al Governo di fare chiarezza sullo stato di un possibile risarcimento a Quadroni. Trattandosi di una questione finanziaria, ha risposto il direttore del Dipartimento dei comuni e delle finanze Martin Bühler.

«Adam Quadroni nelle vesti di 'whistlerblower' ha dato un importante contributo al ripristino di una concorrenza leale nel settore delle costruzioni», ha detto il Consigliere di Stato al Parlamento.

«Nell'estate del 2021 il Governo ha scritto una lettera personale esprimendo il proprio rispetto, riconoscimento e ringraziamento. L'esecutivo si è anche rammaricato che i suoi riferimenti sugli accordi illeciti all'epoca non abbiano ricevuto l'attenzione che meritavano», ha continuato.

Sulla questione dei risarcimenti il Governo al momento non è in grado di fornire informazioni, ha detto Bühler, perché sono ancora in corso procedure penali. Una contro un ex impiegato della Polizia cantonale grigionese e l'altra contro l'ex impresario. Una risposta frustrante per Adam Quadroni, presente in tribuna del Gran Consiglio.

Questi ha dichiarato a Keystone-ATS che si sarebbe aspettato almeno la volontà di «venirsi incontro». «In effetti, la commissione parlamentare d'inchiesta e il rapporto amministrativo hanno confermato che ci sono stati degli errori e mi hanno dato ragione», ha continuato Quadroni.

In una lettera dello scorso luglio, ha raccontato l'ex impresario engadinese, il Governo ha scritto di dover fare dei chiarimenti più approfonditi. Dopodiché inviterà Quadroni per un colloquio.

anve, ats