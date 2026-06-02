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Nei Grigioni Più di una ventina di chiamate al numero 142 per richieste di aiuto per violenze

SDA

2.6.2026 - 14:08

Dal primo maggio chi è vittima di violenza fisica, psichica o sessuale in spazi privati o pubblici può chiedere aiuto al numero 142. (immagine simbolica)
Dal primo maggio chi è vittima di violenza fisica, psichica o sessuale in spazi privati o pubblici può chiedere aiuto al numero 142. (immagine simbolica)
Keystone

Dal 1. maggio è in funzione a livello nazionale il numero 142 a cui possono rivolgersi persone vittime di violenza fisica, psichica o sessuale. Il Canton Grigioni ha effettuato 21 consulenze nel giro di un mese.

Keystone-SDA

02.06.2026, 14:08

02.06.2026, 14:27

«I dati di questo primo periodo mostrano il bisogno di quest'offerta», ha sottolineato stamattina il Consigliere di Stato, Marcus Caduff (Centro), durante l'incontro con i media. La metà delle chiamate ha compreso casi di stalking, violenza domestica e al di fuori dell'ambiente domestico.

A titolo di confronto, a livello nazionale al 142 in un mese sono arrivate un centinaio di chiamate al giorno, prevalentemente nel pomeriggio. Nei Grigioni invece il 76% delle telefonate vengono effettuate dopo gli orari di lavoro.

In questa fascia oraria i Grigioni puntano sulla collaborazione con altri Cantoni. Le chiamate in italiano di notte, durante i fine settimane e nei giorni festivi vengono gestite dalla Federazione cantonale ticinese servizi autoambulanze. Per le regioni tedescofone il Canton Grigioni collabora con Appenzello Interno ed Esterno, Glarona e San Gallo.

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