Nel Programma d'agglomerato di Coira di quinta generazione si mira a potenziare le infrastrutture per il traffico ciclistico. (immagine simbolica) Keystone

Il nuovo Programma d'agglomerato di Coira, che comprende le regioni Landquart, Plessur e Imboden, è stato presentato questa mattina. I costi per le varie misure per lo sviluppo degli insediamenti e del sistema di trasporti raggiungono i 134 milioni di franchi.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Come si svilupperanno gli insediamenti e i trasporti nella Valle del Reno, fra Fläsch (GR), Coira e Rhäzüns (GR)? E quali misure sono previste per far fronte all'elevato volume di traffico e l'intensa attività edilizia?

La quinta generazione del Programma d'agglomerato di Coira risponde a queste domande. L'Ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio sta lavorando da circa un anno e mezzo a questo strumento pianificatorio.

Nella nuova versione mira a ottimizzare le stazioni come poli di interscambio, a potenziare le infrastrutture ciclabili e favorire gli spazi verdi nelle aree abitate. «L'obiettivo generale è che queste zone rimangano a lungo termine attrattive per la popolazione e l'economia», ha spiegato Boris Spycher, responsabile del progetto.

Pista ciclabile e sviluppo di una nuova zona

Durante l'incontro con i media i rappresentati di tre comuni hanno presentato esempi concreti. Fra Rhäzuns e Maienfeld è previsto l'ampliamento della pista ciclabile.

«Il nostro obiettivo è quello di ridurre il traffico motorizzato e far sì che più persone usino la bicicletta per andare al lavoro», ha detto il sindaco di Felsberg (GR), Peter Camastral (indipendente), ai giornalisti. Ogni giorno circa 14'500 automobili viaggiano da Domat/Ems (GR) e Felsberg verso la capitale retica.

Anche a Coira si vuole puntare sulla mobilità lenta. «Quando in città ci si sposta in bicicletta è facile muoversi da nord a sud, ma da est a ovest è più difficile trovare una via diretta», ha spiegato il municipale Simon Gredig (Verdi). Per questo, secondo il direttore del Dipartimento per la pianificazione, l'edilizia e l'ambiente, è importante creare un collegamento migliore.

A Landquart (GR) si libera invece una parte di una zona nei pressi della stazione finora utilizzata dalla Ferrovia retica. «Vogliamo sviluppare qualcosa di nuovo, in modo che il sito venga riqualificato», ha spiegato il sindaco di Landquart (GR), Andreas Thöny (PS).

Contributo federale dal 30 al 50%

Per realizzare le misure contenute nel Programma d'agglomerato di Coira sono previsti 134 milioni di franchi. La maggior parte verranno investiti per la mobilità lenta di pedoni e ciclisti.

Se il programma venisse approvato dalla Confederazione, dal 30 al 50% dei costi potrebbero venir coperti da Berna. «Sono soldi che sennò devono essere investiti dai Comuni, in alcuni casi anche con l'aiuto del Cantone», ha sottolineato Richard Atzmüller, capo dell'Ufficio per lo sviluppo del territorio.

Ma prima di inoltrare il tutto a Berna, da domani i piani verranno pubblicati e la popolazione avrà modo di esprimersi. In giugno il programma verrà poi inoltrato alla Confederazione e per la fine del 2027 è prevista l'approvazione da parte del Parlamento federale.

Se tutto procederà senza intoppi, le misure per migliorare le infrastrutture di trasporto nelle regioni Landquart, Plessur (GR) e Imboden (GR) verranno realizzate a partire dal 2028.