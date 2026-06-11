La nuova stazione per la misurazione della neve installata sopra il paese di Viano nel Comune di Brusio consentirà di migliorare la sicurezza della circolazione sulla strada cantonale. Keystone

Il Governo grigionese ha approvato un credito pari a 117'000 franchi per installare una stazione di misurazione della neve sulla strada fra Brusio e Viano. Questo strumento consentirà di migliorare la valutazione del pericolo di valanghe e aumentare così la sicurezza del tratto stradale.

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Attualmente vi è una mancanza di stazioni di misurazione in Valposchiavo. Ne conseguono importanti lacune nei dati relativi alla quantità di neve, condizioni del vento e delle temperature, scrive oggi il Governo in un comunicato. Senza queste informazioni, per la commissione valanghe dell'Ufficio tecnico dei Grigioni e del Comune di Brusio diventa difficile valutare il pericolo. La strada di circa tre chilometri che collega Brusio al paese di Viano e prosegue verso la dogana è spesso minacciata da valanghe di neve bagnata che si staccano dai ripidi pendii delle valli laterali Val Fileit, Val Sarasca, Val Irola e Val Braga.

La nuova stazione per la misurazione della neve verrà installata sopra Viano a 2'350 metri di quota al di sotto del Pass Purtun. «La stazione dovrà rilevare parametri relativi alla neve e parametri meteorologici rilevanti per la valutazione del pericolo di valanghe e dovrà essere integrata nel sistema intercantonale di misurazione e di informazione (IMIS) esistente», continua la nota. In questo modo vengono migliorate le basi di dati e con ciò la valutazione dell'attuale pericolo di valanghe.