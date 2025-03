Anche quest'anno numerosi atleti e amanti dello sci di fondo affronteranno i 42 chilometri fra Maloja e S-chanf. Keystone

Il 9 marzo si terrà la 55esima edizione della maratona engadinese. Per l'occasione la Ferrovia retica (FR) ha organizzato 150 treni aggiuntivi verso St. Moritz. Chi invece transiterà sulle strade engadinesi dovrà calcolare tempi di viaggio più lunghi.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Finora oltre 12'000 persone si sono annunciate per prendere parte alla 42 chilometri fra Maloja e S-chanf. Un afflusso di pubblico importante si riverserà così per la 55esima volta nella regione.

Sia le ditte di mezzi pubblici che la polizia cantonale dei Grigioni si sono organizzati per gestire il traffico durante la più grande gara di sci di fondo della Svizzera.

Viaggio gratuito per partecipanti

«Il giorno della maratona la Ferrovia retica impiega tutte le risorse tecniche e di personale disponibili per far fronte all'evento e al servizio quotidiano», ha scritto oggi la Ferrovia retica in un comunicato.

I partecipanti potranno viaggiare gratuitamente da ogni stazione ferroviaria della FR verso St. Moritz e ritorno. Secondo la nota l'anno scorso circa 4'200 persone, ovvero quasi un terzo dei partecipanti, hanno approfittato dei collegamenti ferroviari di primo mattino.

Una fermata è stata creata a S-chanf per permettere al pubblico di raggiungere direttamente il traguardo. A partire da mezzogiorno i treni viaggeranno ogni 20 minuti verso Samedan e St. Moritz e ogni ora verso Scuol-Tarasp o via Vereina diretti a Landquart.

Chiusure stradali, pazienza al volante

Il traffico su strada verrà regolato dalla polizia cantonale dei Grigioni assieme, tra gli altri, alle forze di polizia dei comuni limitrofi e ai dipendenti di due società di sicurezza private.

«Si consiglia a tutti i corridori che vengono accompagnati in automobile di utilizzare i parcheggi pubblici e quelli multipiano di St. Moritz come punto di trasferimento», si legge in un comunicato della polizia. I bus navetta porteranno gli atleti alla partenza.

Chi domenica transiterà in Engadina dovrà armarsi di pazienza. Le forze dell'ordine consigliano ai viaggiatori diretti in Italia di utilizzare il Passo del Bernina come percorso alternativo. Alcuni tratti stradali verranno chiusi temporaneamente.

Fra Maloja e Sils in Engadina il traffico di transito in direzione di Sils rimarrà chiuso dalle 9.35 alle 9.50. La strada da Silvaplana a Sils in direzione di Sils sarà bloccata dalle 9.40 alle 9.55.

Più lunghi invece le interruzioni verso alcuni paesi engadinesi. La strada fra Bever e Isellas rimarrà chiusa al traffico da sabato alle 22 fino a domenica alle 14. Il collegamento in direzione del paese di Sils in Engadina rimarrà chiuso in entrambe le direzioni dalle 7.45 alle 10.45 di domenica e l'accesso a La Punt-Chamues-ch verrà bloccato dalle 9 fino alle 15.