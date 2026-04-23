  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nei Grigioni Il piano per gestire la viabilità e la sicurezza durante le Olimpiadi meno caro del previsto

SDA

23.4.2026 - 18:03

In febbraio fra Zernez e la Val Monastero il Canton Grigioni ha attuate diverse misure per garantire la viabilità sulle strade durante i Giochi olimpici nella vicina Valtellina. (immagine d'archivio)
In febbraio fra Zernez e la Val Monastero il Canton Grigioni ha attuate diverse misure per garantire la viabilità sulle strade durante i Giochi olimpici nella vicina Valtellina. (immagine d'archivio)
Keystone

Il piano per gestire la viabilità e la sicurezza durante i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 costerà meno dei 5,5 milioni di franchi previsti dal Canton Grigioni. Una risposta di contribuzione da parte della Regione Lombardia non è ancora arrivata.

Keystone-SDA

23.04.2026, 18:03

«I costi sono più bassi, perché durante i Giochi olimpici invernali abbiamo potuto ottimizzare qualche misura», ha spiegato la Consigliera di Stato Carmelia Maissen (Centro) oggi in Gran Consiglio rispondendo a una domanda del granconsigliere Reto Rauch (UDC). Per citare un esempio: uno dei due posteggi installati a Zernez è stato chiuso pochi giorni dopo l'inizio dei Giochi, dato che l'85% dei visitatori si è recato a Livigno e Bormio con i mezzi pubblici.

A quanto ammontano i costi esatti sarà chiaro nel mese di maggio, quando verrà concluso il rapporto finale sulle spese. Quando il Governo avrà tutte le informazioni, si rivolgerà nuovamente alla Regione Lombardia per discutere sulla sua partecipazione ai costi. Inizialmente Milano aveva promesso di contribuire con un importo pari a 600'000 euro. Ma a oltre due mesi dalle gare olimpiche i partner italiani non si sono ancora espressi in modo vincolante sull'importo.

Cosa succederà se l'Italia non dovesse versare nessun contributo? «Se non dovessero pagare, i costi se li assume completamente il Canton Grigioni», ha dichiarato Maissen a Keystone-ATS.

I più letti

Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, senza filtri: «Via di casa a 17 anni, niente tiara»
L'intervista a «Belve» sparita: cosa è successo davvero con Federica Brignone?
«Ero a terra ubriaco, non riuscivo più ad alzarmi»: Tiziano Ferro racconta il suo momento più buio
Cassiera dell'Ikea ha permesso per anni a parenti e amici di fare acquisti gratis
Sopravvissuto al rogo di Capodanno, ora firma il primo contratto da professionista

Altre notizie

In Lombardia. Aumento dello stipendio a medici e infermieri che lavorano vicino al confine svizzero

In LombardiaAumento dello stipendio a medici e infermieri che lavorano vicino al confine svizzero

Ok alla licenza edilizia. A Besso vedrà la luce un borgo a pigione moderata

Ok alla licenza ediliziaA Besso vedrà la luce un borgo a pigione moderata

Riprese al via a maggio. Heidi tornerà sullo schermo fra le montagne della Val Bregaglia

Riprese al via a maggioHeidi tornerà sullo schermo fra le montagne della Val Bregaglia