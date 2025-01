Il pacchetto di risparmio della Confederazione potrebbe avere delle ripercussioni anche sul Canton Grigioni. (immagine simbolica) Keystone

La bozza del programma di sgravi presentata dalla Confederazione nell'autunno scorso, potrebbe portare fino a 40 milioni di franchi in meno al Canton Grigioni. La parte più consistente, ovvero 10 milioni, andrebbe a scapito delle strade.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Il granconsigliere socialista, Philipp Wilhlem, ha chiesto in un'interpellanza al Governo grigionese quali effetti concreti avrebbero i tagli previsti da Berna sulla popolazione e sulle infrastrutture grigionesi.

A fine settembre il Consiglio federale ha preannunciato importanti manovre di risparmio. Il pacchetto contiene 60 misure con un volume di sgravio pari a circa 3,6 miliardi di franchi a partire dal 2027.

Meno sussidi per strade e agricoltura

Secondo una prima valutazione interna all'amministrazione, scrive il Governo oggi nella sua risposta, le misure colpirebbero i Grigioni con un importo compreso fra i 30 e i 40 milioni di franchi.

I tagli interesserebbero la rinuncia o la riduzione di sussidi federali, ad esempio nei settori del traffico stradale, dei trasporti pubblici, dei pagamenti diretti all'agricoltura, della protezione del clima in relazione al programma edifici, dell'integrazione dei rifugiati e dell'economia forestale e dei pericoli naturali.

Malgrado questo elenco, il Governo scrive che al momento non è ancora possibile indicare le conseguenze concrete per il bilancio cantonale, per i comuni grigionesi, per la popolazione e per le infrastrutture. Le proposte non sono state ancora concretizzate e tanto meno decise.

Canton Grigioni critico verso i tagli

Il Governo, continua nella sua risposta, riconosce la necessità di agire della Confederazione. Anche perché delle finanze sane a livello federali sono importanti anche per i cantoni.

Tuttavia valuta in modo critico il programma di risparmi. Il semplice trasferimento dell'onere sui Cantoni, scrive l'esecutivo cantonale, dovrebbe essere assolutamente respinto.

La procedura di consultazione del pacchetto di sgravi inizierà questo mese. Il Governo grigionese intende prendere posizione assieme agli altri cantoni.

Sempre secondo la nota pubblicata oggi, il Governo grigionese scrive che i cantoni non sono stati coinvolti nello sviluppo dei piani. Una tavola rotonda si è tenuta solo dopo la loro pubblicazione.