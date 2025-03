Caduto un piccolo aereo da turismo a La Punt in Alta Engadina

Il villaggio di La Punt, sopra al quale si è schiantato l'aereo. Keystone

Un piccolo aereo da turismo è precipitato questa sera nei pressi di La Punt, in Alta Engadina (GR). La notizia, diffusa da diversi media, è stata confermata alla Keystone-ATS da una portavoce della polizia retica.

Keystone-SDA SDA

Il velivolo si è schiantato poco sopra il villaggio, sul lato del passo dell'Albula.

Per ora non vi sono informazioni sulle persone coinvolte e sui dettagli dell'incidente. Non è neppure chiaro da dove l'aereo sia decollato e dove fosse diretto.