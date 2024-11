La droga recuperata Polizia cantonale grigionese

La Polizia cantonale grigionese ha arrestato quattro corrieri della droga nel giro di due mesi nell'agglomerato di Coira, sequestrando in totale un chilo di eroina e cocaina. I quattro uomini provengono dall'Albania, due di essi sono già stati espulsi.

SDA

Gli arresti degli individui in questione, di età compresa fra 19 e 39 anni, sono avvenuti fra la fine di agosto e la fine di ottobre, indica la polizia in una nota odierna.

Un corriere 21enne è stato arrestato a Domat/Ems ad agosto. Poco dopo è stato fermato anche un 19enne a Felsberg. Il mese scorso sono stati arrestati a Maienfeld un 25enne e un 39enne.

In totale le autorità retiche hanno sequestrato 745 grammi di eroina e 315 grammi di cocaina per un valore di circa 50'000 franchi, nonché 7760 franchi in contanti. Gli spacciatori dovranno ora rispondere dinanzi alla giustizia.

mafr, ats