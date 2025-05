L'orso immortalato da una fototrappola nei pressi di Ardez nel Comune di Scuol. Keystone

Da fine aprile aumentano le tracce e gli avvistamenti di un plantigrado in Bassa Engadina (GR). Il responsabile per i grandi predatori dell'Ufficio per la caccia e la pesca grigionese, Arno Puorger, non esclude che si tratti di due esemplari, ha detto a Keystone-ATS.

Keystone-SDA SDA

Proprio oggi un esemplare è stato immortalato da una fototrappola vicino ad Ardez, nel comune di Scuol. «La qualità dell'immagine non è molto buona, ma si può presumere che si tratti di un maschio, come negli scorsi anni», ha indicato Puorger.

Nelle ultime settimane le tracce e gli avvistamenti del plantigrado sono in aumento. A fine aprile sono state rinvenute delle orme nella neve in Val S-charl, sempre in territorio di Scuol. Una ventina di giorni dopo una persona ha avvistato un orso in un pascolo sopra Müstair, in Val Monastero.

Pochi giorni dopo tracce e avvistamenti sono stati segnalati anche a Brail, frazione del Comune di Zernez. Secondo Puorger al momento non è chiaro se si tratti dello stesso esemplare. «È però possibile che si tratti di due orsi», ha continuato il funzionario.

Ogni anno in primavera vengono rinvenute tracce o vengono avvistati degli orsi nei Grigioni. Probabilmente si tratta di animali che arrivano dal Trentino (Italia), dove il numero di orsi negli ultimi anni è cresciuto.

In caso venga accertata la presenza di un plantigrado, a intervalli regolari l'Ufficio per la caccia e la pesca retico informa apicoltori e agricoltori tramite SMS. Questa pratica è stata osservata anche in questo caso, ha precisato Puorger.