Il consigliere di Stato grigionese Marcus Caduff sta valutando la possibilità di candidarsi come successore della consigliera federale Viola Amherd, ha confermato a Keystone-ATS. Ora terrà varie discussioni per poi decidere se presentare una candidatura ufficiale.

«Sì, ci sto pensando», ha dichiarato il 51enne, direttore del Dipartimento grigionese dell'economia pubblica e socialità e presidente del Governo retico su richiesta dell'agenzia Keystone-ATS, confermando quanto riportato dal Sonntagsblick e dalla Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR).

Ha detto di porsi tre domande fondamentali: in primo luogo, si chiede se sia in grado di ricoprire questa carica; in secondo luogo, non è sicuro di avere serie possibilità, non facendo parte del Parlamento federale; in terzo luogo, deve valutare se sia pronto a stravolgere la sua vita. Nei prossimi giorni ne discuterà con varie persone per poi prendere la decisione al più presto.

Il politico del Centro è originario di Lumnezia in Surselva (GR) ed è membro del Governo grigionese dal 2019. La sua attività politica è già iniziata nel 2004, dapprima come presidente dell'allora PPD Lumnezia e poi come membro del Gran consiglio retico, dove ha anche rivestito il ruolo di capogruppo.