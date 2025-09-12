  1. Clienti privati
Grigioni Primi risultati positivi per la segnaletica LED nelle regioni di Maloja e Bernina

SDA

12.9.2025 - 11:23

Dati illustrati alla tavola rotonda
Dati illustrati alla tavola rotonda
UT GR

L'Ufficio tecnico dei Grigioni ha illustrato in una tavola rotonda con rappresentati di diversi ambiti sociali i primi risultati della segnaletica stradale LED invernale nelle regioni Maloja e Bernina. Quest'anno verranno aggiunte delle aree di parcheggio temporaneo, annuncia in un comunicato.

Keystone-SDA

12.09.2025, 11:23

Gli utenti hanno dimostrato di apprezzare la novità, così come si è registrato un miglioramento dei flussi di traffico. Ciò anche grazie a una stagione relativamente mite e poco nevosa, con una sola chiusura stradale tra Sils e Maloja, fatto che ha impedito di sperimentare appieno tutte le potenzialità.

Dal canto suo, la piattaforma strassen.gr.ch ha fatto registrare circa un milione di accessi tra novembre e aprile e ha emanato 1280 comunicazioni relative allo stato delle strade.

Per il prossimo inverno si prevede di evitare colonne prima di uno sbarramento, dirottando i veicoli in altre direzioni o verso zone di parcheggio temporanee, che l'UT ha individuato a Sils. Ciò dovrebbe agevolare il transito di spazzaneve e mezzi pubblici. In caso di successo l'iniziativa potrebbe essere ampliata tra St. Moritz-Bad e Sils.

La segnaletica LED potrà inoltre venire utilizzata per convogliare i flussi di visitatori dalla Svizzera e dal Nord Italia che si recheranno a Livigno e Bormio, dove si terranno in febbraio alcune prove dei Giochi olimpici.

