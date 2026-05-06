Il whistleblower dell'appaltopoli grigionese Adam Quadroni (foto d'archivio) Keystone

L'ex capo del posto di polizia di Scuol (GR) è stato assolto dalle accuse di abuso di autorità, sequestro di persona e ripetuta violazione di domicilio.

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Anche il whistleblower dell'appaltopoli grigionese Adam Quadroni è stato prosciolto: l'ex imprenditore edile era accusato di minacce contro le autorità e i funzionari.

Lo ha comunicato oggi il Tribunale regionale della Bassa Engadina.

All'origine del processo ci sono fatti risalenti a quasi dieci anni fa: le perquisizioni e il sequestro di armi da caccia nella casa di Quadroni, le minacce alla polizia da parte di quest'ultimo e l'intervento con l'unità speciale della polizia, che ha arrestato usando le maniere forti l'ex impresario edile nel giugno del 2017.

La Procura aveva chiesto settimana scorsa una pena detentiva di due anni sospesi per l'ex capo del posto di polizia di Scuol.