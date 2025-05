Il villaggio walser Sertig si trova in una valle laterale della Landwasser a pochi chilometri da Davos. (immagine d'archivio) Keystone

Nel piccolo insediamento walser Sertig, a pochi chilometri da Davos, è prevista la costruzione di due nuovi edifici. Protezione della patria e un gruppo di interessi sono contrari e chiedono al Governo retico di annullare il permesso rilasciato dal Comune di Davos.

Keystone-SDA SDA

In un comunicato stampa congiunto, la Protezione della patria ("Bündner Heimatschutz» in tedesco) e il gruppo di interessi Sertig scrivono che le autorità comunali di Davos non avrebbero dovuto rilasciare il permesso di costruzione, perché contraddice la strategia di pianificazione comunale. Secondo le linee guida territoriali, i nuovi edifici riservati ai residenti andrebbero concentrati a Davos Platz e Davos Dorf. I due progetti edilizi nel villaggio a oltre 1'800 metri di quota pregiudicherebbero la nuova pianificazione, «il che è inammissibile».

I due edifici verrebbero costruiti all'entrata del villaggio montano e rischierebbero di distruggerne l'immagine. Da oltre trent'anni il paesino fa parte dell'inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere. Una tutela ottenuta grazie al fatto che Sertig non ha più subito alcuna espansione significativa dalla fine del 19esimo secolo, secondo la Protezione della patria.

Le due associazioni non sono riuscite a fare ricorso contro i permessi di costruzione e si rivolgono ora al Governo grigionese. Ma la loro richiesta, sostenuta anche da una petizione di 1'000 firme, rimane: far rispettare le disposizioni di legge al Comune di Davos, chiedendogli di revocare i permessi edilizi.

L'esecutivo cantonale ha appreso stamattina delle rivendicazioni. «So che i due progetti si trovano all'interno della zona edificabile, che sottosta alla competenza del Comune e non del Cantone», ha detto oggi il presidente del Governo, Marcus Caduff, durante l'incontro mensile con i media. Prima di poter dare una risposta esaustiva, il Governo dovrà esaminare in dettaglio le richieste delle due associazioni.