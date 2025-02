Il nuovo Servizio specializzato e di coordinamento per la protezione dei minori nel Canton Grigioni mira a ridurre le incertezze e mostrare le possibilità di intervento nel caso di pericolo per bambini e adolescenti. (immagine simbolica) Keystone

A partire da quest'estate nei Grigioni verrà avviato un nuovo servizio per individuare in tempo possibili pericoli per il benessere dei minori. Le consulenze avverranno in forma anonima e forniranno un sostegno mirato alle persone di riferimento.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Per chi lavora con bambini e adolescenti, ad esempio insegnanti, assistenti sociali, personale degli asili nido o membri di associazioni sportive, spesso è difficile riconoscere se un minore è esposto a un pericolo.

«Quando ad esempio un bambino si presenta a scuola trasandato o si comporta in modo strano, per i docenti è difficile capire se esiste un problema concreto», ha spiegato a Keystone-ATS la responsabile dell'Ufficio del servizio sociale retico, Susanna Gadient.

I possibili scenari possono spaziare dalla violenza psichica o fisica a una situazione famigliare difficile, ad esempio con genitori con problemi di tossicodipendenza.

Ridurre le incertezze

Chi è confrontato con queste situazioni spesso non osa annunciare il caso direttamente all'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (AMPA). «Molti temono, che una segnalazione all'AMPA possa causare una situazione spiacevole. Abbiamo notato che è necessario costruire un servizio che possa intervenire dando dei consigli in una fase preliminare», ha continuato Gadient.

Da qui l'idea del Servizio specializzato e di coordinamento per la protezione dei minori, che offre una consulenza anonima, rapida e a bassa soglia. L'obiettivo consiste nel ridurre le incertezze e illustrare le possibilità di intervento concrete. Se necessario, vengono coinvolti anche specialisti del settore della protezione dei minori.

Una guida per le persone di riferimento

«Al momento stiamo lavorando alla creazione di una guida, che fornisce informazioni per riconoscere e valutare i pericoli per il benessere dei minori. Entro l'estate creeremo anche una pagina internet e un numero telefonico», ha aggiunto la responsabile del servizio sociale.

Alle richieste risponderà il personale dell'Aiuto alle vittime. Con questo nuovo servizio non verrà dunque creata un'organizzazione supplementare.

Il progetto pilota durerà quattro anni e verrà finanziato dal lascito della signora Rywka Schapiro, deceduta nel 2021. Per la creazione di questo servizio, ha concluso Gadient, i Grigioni si sono orientati al Canton Sciaffusa e al Canton San Gallo, dove già esiste un'offerta simile.