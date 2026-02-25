  1. Clienti privati
Grigioni Quad si ribalta sulla neve a Flims, il pilota perde la vita

SDA

25.2.2026 - 14:28

Il quad si è fermato contro un albero di fianco alla pista.
Il quad si è fermato contro un albero di fianco alla pista.
Keystone

Incidente mortale per il pilota di un quad cingolato, travolto dal suo stesso mezzo ieri sera a Flims, nei Grigioni. Lo riferisce oggi in un comunicato la polizia cantonale dei Grigioni, aggiungendo che il passeggero della vittima è stato elitrasportato in ospedale con lievi ferite.

Keystone-SDA

25.02.2026, 14:28

25.02.2026, 14:37

Verso le 22.30 i due uomini stavano scendendo la pista per le slitte «Foppa», quando il quad è uscito di pista e si è capovolto, schiacciando il guidatore 41enne, prima di fermarsi contro un albero. Il passeggero 52enne ha immediatamente allertato i soccorsi, i quali hanno provveduto a prestare i primi soccorsi e a tentare la rianimazione.

Ma l'uomo è deceduto ancora sul posto dell'incidente, mentre il suo accompagnatore è stato ricoverato a Ilanz (GR).

Il ministero pubblico cantonale e la polizia cantonale grigionesi stanno cercando di determinare le esatte circostanze dell'incidente.

