I promotori della petizione «Rosegplatz» hanno consegnato oggi 1984 firme al Comune di Pontresina (GR). I firmatari sono contrari alla costruzione dell'Hotel Flaz. Un progetto che fa discutere da anni, i cui ricorsi sono arrivati fino al Tribunale federale.

«Vogliamo impedire la costruzione dell'albergo lungo 55 metri, largo 16 e alto 17», ha spiegato uno dei promotori della petizione, l'avvocato Diego Schwarzenbach, a Keystone-ATS. L'intento dei firmatari è di preservare la Rosegplatz come pista da pattinaggio, campo sportivo e parco giochi e completarlo con alloggi senza scopo di lucro. Con la nuova struttura ricettiva lo spazio verrebbe rimpicciolito e messo in ombra dall'edificio, secondo Schwarzenbach.

L'albergo sul sedime dell'ex «Sportpavillon» lungo la Via Maistra dovrebbe disporre di 96 camere, per un totale di 192 posti letto, un ristorante e uno spazio wellness. Il tutto per un investimento di circa 20 milioni di franchi. La struttura turistica è stata pensata in particolare per una clientela giovane e per famiglie.

Offerta sportiva e ricreativa rimarrà

Il Comune di Pontresina ha preso posizione sugli argomenti presentati dalle voci contrarie al progetto. In un comunicato l'esecutivo precisa che l'edificio occuperebbe un decimo dell'area e non un terzo, come affermato dai promotori della petizione. «L'offerta sportiva e ricreativa non andrà persa a causa dell'Hotel Flaz. Il Comune sta pianificando un utilizzo estivo e invernale della Rosegplatz con una vasta gamma di attività per tutte le fasce d'età», si legge nella presa di posizione.

Ma ora cosa succede quindi con le firme? «Abbiamo il dovere di analizzarle e dare una risposta. Lo faremo fra circa due settimane», ha confermato il secondo vicesindaco di Pontresina, Peter Käch.

Opposizione che dura da anni

Nel 2014 la popolazione di Pontresina ha approvato la pianificazione territoriale con la riqualifica dell'area in zona alberghiera. «Già durante l'assemblea comunale si è discusso molto sulla realizzazione dell'hotel», ha detto Käch. Nel 2017 un comitato ha inoltrato un'iniziativa, che chiedeva di preservare il campo sportivo e un «hotel compatibile con la zona». Il municipio ha giudicato l'iniziativa non valida. Gli iniziativisti hanno così fatto ricorso al Tribunale amministrativo cantonale, che ha appoggiato le argomentazioni dell'esecutivo comunale.

La questione è arrivata fino a Losanna. Il Tribunale federale ha confermato la sentenza della corte cantonale e ha respinto tutte le opposizioni alla costruzione dell'Hotel Flaz. Ma finora i lavori di costruzione non sono ancora iniziati.

«La licenza edilizia è stata concessa nel 2022», ha spiegato il municipale. Malgrado oltre un decennio di attesa, gli investitori hanno segnalato al Comune di Pontresina l'intento di voler continuare con il progetto dell'Hotel Flaz.