Con sé aveva 30 g di eroinaCorriere della droga beccato grazie all'aiuto del cane Faro a Landquart
SDA
29.10.2025 - 16:18
Un 24enne albanese è stato arrestato ieri a Landquart, nei Grigioni. Durante un controllo su un treno diretto a Coira, la polizia cantonale grigionese ha trovato addosso all'uomo 30 grammi di eroina. Nel suo alloggio ne sono stati sequestrati altri 450 grammi.
Keystone-SDA
29.10.2025, 16:18
29.10.2025, 16:37
SDA
Il ritrovamento è stato possibile con l'aiuto del cane antidroga Faro, scrive la polizia cantonale oggi in un comunicato.
Su ordine della procura pubblica l'uomo è stato arrestato. La magistratura e le forze dell'ordine stanno conducendo ulteriori indagini sul caso.