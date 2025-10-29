  1. Clienti privati
Con sé aveva 30 g di eroina Corriere della droga beccato grazie all'aiuto del cane Faro a Landquart

SDA

29.10.2025 - 16:18

Con l'aiuto del cane antidroga Faro la polizia cantonale grigionese ha sequestrato 450 grammi di eroina. Il presunto corriere della droga, un 24enne albanese, è stato arrestato.
Keystone

Un 24enne albanese è stato arrestato ieri a Landquart, nei Grigioni. Durante un controllo su un treno diretto a Coira, la polizia cantonale grigionese ha trovato addosso all'uomo 30 grammi di eroina. Nel suo alloggio ne sono stati sequestrati altri 450 grammi.

Keystone-SDA

29.10.2025, 16:18

29.10.2025, 16:37

Il ritrovamento è stato possibile con l'aiuto del cane antidroga Faro, scrive la polizia cantonale oggi in un comunicato.

Su ordine della procura pubblica l'uomo è stato arrestato. La magistratura e le forze dell'ordine stanno conducendo ulteriori indagini sul caso.

