L'incidente avvenuto ieri sulla Schynstrasse in località Sils im Domleschg visto dall'alto. Quattro persone sono rimaste ferite e la strada è stata bloccata per cinque ore. Keystone

Quattro persone sono rimaste ferite ieri in seguito di un incidente avvenuto sulla Schynstrasse in località Sils im Domleschg (GR). Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa per cinque ore.

Keystone-SDA SDA

La collisione è avvenuta poco prima delle 17 di ieri pomeriggio. Una donna di 52 anni stava viaggiando in direzione di Thusis, quando all'altezza di Caseler Robel si è scontrata con un camion che viaggiava in senso opposto.

Il veicolo pesante si è fermato di traverso in mezzo alla strada. Due auto che lo seguivano non sono riuscite a frenare in tempo. Una ha urtato contro il camion, la seconda contro la macchina che la precedeva.

I vigili di Thusis hanno estratto la 52enne dall'abitacolo della sua automobile. La Rega l'ha poi trasportata all'Ospedale cantonale a Coira. Due squadre di soccorso hanno prestato i primi soccorsi alla passeggera e a due feriti dell'ultima vettura coinvolta nell'incidente e li hanno trasportati all'ospedale di Thusis.