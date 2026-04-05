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Grigioni Scontro tra quattro auto a Seewis, quattro persone all'ospedale

SDA

5.4.2026 - 09:34

L'incidente si è verificato ieri mattina sulla strada nazionale N28, poco dopo la galleria della Chlus.
L'incidente si è verificato ieri mattina sulla strada nazionale N28, poco dopo la galleria della Chlus.
Keystone

Quattro persone sono rimaste lievemente ferite ieri mattina attorno alle 10.30 in un incidente stradale che ha coinvolto altrettante auto ieri mattina a Seewis, in Prettigovia, nei Grigioni.

Keystone-SDA

05.04.2026, 09:34

05.04.2026, 09:50

In una lunga curva a destra sulla strada nazionale N28, poco dopo la galleria della Chlus, un 34enne è finito sulla corsia opposta e si è scontrato con un'altra vettura guidata da un 28enne, accompagnato dal figlioletto di due anni, comunica oggi la polizia cantonale.

La sua auto si è quindi scontrata con altri due veicoli, con a bordo due persone ciascuno, che provenivano in senso contrario.

I feriti sono stati trasportati in ospedale dai servizi di soccorso di Coira e Schiers. I veicoli hanno subito danni materiali ingenti. A causa dell'incidente la strada nazionale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per 4,5 ore.

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