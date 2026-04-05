GrigioniScontro tra quattro auto a Seewis, quattro persone all'ospedale
SDA
5.4.2026 - 09:34
Quattro persone sono rimaste lievemente ferite ieri mattina attorno alle 10.30 in un incidente stradale che ha coinvolto altrettante auto ieri mattina a Seewis, in Prettigovia, nei Grigioni.
Keystone-SDA
05.04.2026, 09:34
05.04.2026, 09:50
SDA
In una lunga curva a destra sulla strada nazionale N28, poco dopo la galleria della Chlus, un 34enne è finito sulla corsia opposta e si è scontrato con un'altra vettura guidata da un 28enne, accompagnato dal figlioletto di due anni, comunica oggi la polizia cantonale.
La sua auto si è quindi scontrata con altri due veicoli, con a bordo due persone ciascuno, che provenivano in senso contrario.
I feriti sono stati trasportati in ospedale dai servizi di soccorso di Coira e Schiers. I veicoli hanno subito danni materiali ingenti. A causa dell'incidente la strada nazionale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per 4,5 ore.