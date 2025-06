Il Tribunale d'appello retico ha respinto l'istanza presentata dai gruppi mediatici Somedia, Radio Grischa e Radio Südostschweiz contro l'utilizzo del marchio «Radio Grischa» da parte della Radio Alpin Grischa di Roger Schawinski e Stefan Bühler. Questi ultimi potranno continuare ad usarlo.

Immagine illustrativa d'archivio. sda

Keystone-SDA SDA

Lo si legge in un comunicato odierno relativo ad una sentenza di martedì del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni.

La Radio Alpin Grischa potrà continuare a utilizzare per la sua emittente online lanciata il 2 aprile scorso, la denominazione «Radio Grischa», si legge nella nota.

All'utilizzo di tale marchio Somedia AG, Radio Grischa AG e Südostschweiz Radio AG avevano presentato un'istanza di adozione di un divieto cautelare al Tribunale d'appello.

«Esse rimproveravano la Radio Alpin Grischa AG e i suoi organi di violare, con la loro radio online, la Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)», prosegue.

Ecco cosa dice il tribunale

Secondo il Tribunale d'appello non vi è però stata alcuna violazione della LCSI.

Nonostante «Radio Grischa» sia nota come emittente radiofonica locale-regionale, le tre emittenti non sono riuscite a fornire prove sufficienti «che una parte significativa del pubblico associ questa denominazione al gruppo mediatico Somedia», scrive il Tribunale.

Quest'ultimo mette anche in discussione il fatto che il gruppo mediatico abbia utilizzato il marchio fino al 2024.

Cosa dice la legge?

Nel febbraio del 2015 il nome della storica emittente grigionese era stato cambiato in «Radio Südostschweiz». Da allora e per diversi anni il nome «Radio Grischa» non è più stato utilizzato.

Secondo la Legge sulla protezione dei marchi, se il titolare di un marchio non lo usa più per un periodo ininterrotto di cinque anni non può più far valere il diritto al marchio, si legge nella sentenza dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) dello scorso marzo.

Un ricorso è ancora possibile

La sentenza del Tribunale d'appello non è definitiva. Essa può essere impugnata dinnanzi al Tribunale federale. In seguito alla sentenza dell'IPI che aveva cancellato il marchio «Radio Grischa» dal registro dei marchi per mancato utilizzo, Somedia aveva rinunciato a ricorrere al TF.

Dal canto suo in una reazione odierna Radio Alpin Grischa ha precisato che le ricorrenti «devono sostenere le spese processuale e inoltre versare un indennizzo alle parti Roger Schawinski e Stefan Bühler», si legge nel comunicato.