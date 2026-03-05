  1. Clienti privati
Grigioni Record di vendite al Fashion Outlet di Landquart

SDA

5.3.2026 - 14:02

Nel 2025 il Fashion Outlet a Landquart, che conterà presto un centinaio di negozi, ha raggiunto un record di vendite. (immagine d'archivio)
Nel 2025 il Fashion Outlet a Landquart, che conterà presto un centinaio di negozi, ha raggiunto un record di vendite. (immagine d'archivio)
Keystone

L'anno scorso il Fashion Outlet di Landquart ha registrato il più alto fatturato dall'inizio della sua storia nel 2009, si legge oggi in un comunicato del gestore VIA Outlets. Le vendite sono aumentate dell'8% rispetto al 2024.

Keystone-SDA

05.03.2026, 14:02

05.03.2026, 14:05

«Una solida base di ospiti nazionali, flussi turistici internazionali e un portafoglio di marchi differenziato hanno contribuito in modo significativo a questo successo», motiva il CEO dia VIA Outlets, Otto Ambagtsheer, il bilancio da record dell'anno scorso.

Malgrado la crisi del commercio al dettaglio, a partire da aprile il centro commerciale aprirà una nuova area, che comprenderà 15 nuovi negozi, che daranno lavoro a circa 200 persone. Al termine di questa tappa il Fashion Outlet conterà circa 100 spazi commerciali.

L'autunno scorso a sud del centro commerciale è stato inoltre inaugurato un autosilo a quattro piani con spazio per 1'550 veicoli.

