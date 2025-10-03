  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grandi predatori Da settembre nei Grigioni sono stati eliminati 14 lupi

SDA

3.10.2025 - 14:40

Il Cantone dei Grigioni, nell'attuale regolazione proattiva dei lupi, ha eliminato 14 esemplari. (immagine d'archivio).
Il Cantone dei Grigioni, nell'attuale regolazione proattiva dei lupi, ha eliminato 14 esemplari. (immagine d'archivio).
sda

Il Cantone dei Grigioni è soddisfatto dell'andamento della regolazione preventiva dei lupi di quest'anno. Da inizio settembre, sono stati eliminati già 14 lupi, in particolare giovani esemplari. La Confederazione permette l'abbattimento di 33 grandi predatori.

Keystone-SDA

03.10.2025, 14:40

03.10.2025, 14:42

«La regolazione dei lupi è finora andata bene», ha indicato Arno Puorger, responsabile per i grandi predatori dell'Ufficio per la caccia e la pesca grigionese (UCP), su richiesta all'agenzia Keystone-ATS.

I dati degli abbattimenti sono comparabili allo scorso anno. La regolazione attuale è però attiva soltanto da un mese e dura fino a fine gennaio 2026. L'UCP trarrà un bilancio al termine di essa.

Concessa la regolazione di 10 branchi

In totale nei Grigioni vivono undici branchi di lupi, due ulteriori branchi si muovono nelle zone di confine con altri cantoni. Gli abbattimenti sono permessi in dieci branchi.

In due di questi, la regolazione è già stata completata: nel branco di Stagias nella Surselva e in quello di Agnas nell'Alta Engadina sono stati abbattuti in totale tre esemplari.

«C'è sempre la possibilità che scopriamo ulteriori cuccioli», ha detto Puorger. Il Cantone presenterebbe in tal caso ulteriori richieste di abbattimento alla Confederazione.

Nei branchi con cuccioli, fino a due terzi di questi ultimi possono essere abbattuti, ha spiegato il responsabile per i grandi predatori.

Il Cantone persegue due obiettivi riguardo alla popolazione di lupi, aveva dichiarato in precedenza a Keystone-ATS la consigliera di Stato Carmelia Maissen (Centro). Da un lato si interviene laddove potrebbero sorgere conflitti.

«Dall'altro vogliamo frenare la crescita dinamica della popolazione di lupi», aveva affermato la direttrice del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità retico, a cui fa capo anche l'Ufficio della caccia e della pesca.

I più letti

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Haddad blocca il piano Trump: la divisione interna ad Hamas mette a rischio l'accordo
Influencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata
Ecco cosa c'è da sapere sulla nuova variante di Covid «Frankenstein»
Le casse malati rifiutano le iniezioni dimagranti con una pratica controversa, ecco quale

Altre notizie

Grigioni. Un bimbo di 7 anni cade nella tromba delle scale di una scuola

GrigioniUn bimbo di 7 anni cade nella tromba delle scale di una scuola

Grigioni. Scoperte meduse d'acqua dolce in lago balneabile a Trimmis

GrigioniScoperte meduse d'acqua dolce in lago balneabile a Trimmis

Pericolo di frana. L'evacuazione di Brienz durerà ancora diversi mesi

Pericolo di franaL'evacuazione di Brienz durerà ancora diversi mesi