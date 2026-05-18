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Grigioni Repower smantella la storica centrale Lietha a Grüsch

SDA

18.5.2026 - 09:45

La sede principale dell'azienda elettrica Repower a Poschiavo. (immagine d'archivio)
La sede principale dell'azienda elettrica Repower a Poschiavo. (immagine d'archivio)
Keystone

L'azienda elettrica Repower, con sede a Poschiavo, ha completato lo smantellamento dell'ex centrale elettrica Lietha a Grüsch (GR), in Prettigovia. I lavori di rimozione, iniziati la scorsa estate, segnano la fine di un capitolo della storia industriale della regione.

Keystone-SDA

18.05.2026, 09:45

18.05.2026, 09:54

Lo indica in una nota odierna l'azienda retica. La centrale idroelettrica di Lietha è stata per decenni «un pilastro della fornitura elettrica nella Prettigovia anteriore», si legge nel comunicato.

«Già nel 1552 è documentato l'utilizzo della forza idrica del Taschinasbach a Grüsch», prosegue la nota. Dal XIX secolo, l'azienda Lietha si è sviluppata ulteriormente alimentando dapprima con l'energia idrica mulini e segherie e poi fornendo energia elettrica ai comuni di Grüsch, Seewis e Fanas, indica la nota.

L'attività è cessata nel 2013, due anni dopo la messa in funzione della centrale di Taschinas, viene precisato.

«In base al diritto di concessione, per gli impianti vigeva l'obbligo di rimozione, messa in sicurezza e ripristino», rileva Repower. A testimoniare i secoli di sfruttamento dell'acqua a fini energetici rimane solo la centrale a bassa pressione nel centro di Grüsch, precisa ancora l'azienda grigionese.

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