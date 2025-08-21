GrigioniRevocata la concessione alla Casino St. Moritz SA
21.8.2025 - 11:18
La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha revocato definitivamente la concessione alla Casino St. Moritz SA dopo la chiusura della sua casa da gioco, che aveva chiuso i battenti a fine aprile con il ritiro dell'azionista principale. Lo indica in una nota odierna la stessa CFCG.
Quest'ultima aveva avviato la procedura di revoca a fine aprile. Nel frattempo, la Casino St. Moritz SA non è riuscita a presentare un acquirente idoneo, da qui la decisione della CFCG di revocare la concessione.
La casa da gioco perde così anche il diritto, finora non esercitato, di svolgere giochi da casinò online, viene precisato nella nota.
La CFCG ha inoltre informato di dover approvare l'avvio dell'attività nella nuova sede per il Casino Davos. Quest'ultimo ha temporaneamente sospeso l'attività della casa da gioco con una riapertura prevista per dicembre.