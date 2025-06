Pericolo rientrato, riaperta la strada cantonale a Sorte

La strada che porta alla frazione di Sorte, in Mesolcina. © Ti-Press / Ti-Press

Nel pomeriggio la strada da e per Sorte, in Mesolcina, è stata riaperta. La chiusura era stata annunciata stamattina in via preventiva per motivi di sicurezza a causa delle forte precipitazioni degli ultimi giorni e dei temporali previsti in mattinata.

Keystone-SDA SDA

La viabilità è dunque tornata alla normalità. La strada è di nuovo aperta in entrambe le direzioni come di consueto, scrive l'Ufficio tecnico grigionese sul sito riguardante lo stato della rete stradale.