Nel parco Stadtgarten nel cuore della città di Coira si incontrano regolarmente fra i 20 e i 40 tossicodipendenti. (immagine d'archivio) Keystone

L'autorità edilizia della città di Coira ha rilasciato la licenza per la stanza del consumo controllato degli stupefacenti. Durante la pubblicazione dei piani non sono stati infatti inoltrati ricorsi.

Keystone-SDA SDA

Si tratta di un ulteriore importante tappa per l'avvio del locale, in cui i tossicodipendenti potranno consumare stupefacenti in modo controllato. La struttura si trova al civico 7 della Seilerbahnweg nel quartiere Welschdörfli all'interno dell'ex club «Palazzo».

Per proseguire con il progetto manca ancora la decisione del Governo grigionese sul finanziamento del centro di contatto e accoglienza, ha scritto oggi la città in un comunicato. Dopo questo passo, i pianificatori suppongono che la stanza del consumo potrà aprire i battenti ancora quest'anno.

Il giugno scorso la popolazione del capoluogo grigionese aveva accolto con il 66% dei voti il credito quadro di 3,88 milioni di franchi per la creazione del locale. Il progetto mira a migliorare la situazione per le persone tossicodipendenti e la popolazione in generale.