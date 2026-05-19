Chi siederà in Gran Consiglio a partire dalla prossima legislatura? La risposta è in mano agli elettori grigionesi, che il prossimo 14 giugno rinnoveranno il Parlamento cantonale. Keystone

La scelta per le elezioni del Gran Consiglio grigionese non è mai stata così grande: 522 candidati e candidate si contendono i 120 seggi complessivi il 14 giugno. Il rinnovo del legislativo cantonale è per alcuni partiti l'occasione di riconfermarsi, per altri una chance di crescita.

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Per la seconda volta il Gran Consiglio grigionese viene eletto con il sistema biproporzionale (o di «doppia proporzionale"). Si tratta di un metodo di elezione utilizzato in alcuni Cantoni (come i Grigioni) allo scopo di garantire che i seggi in Parlamento riflettano esattamente sia le preferenze per i partiti a livello cantonale, sia il consenso nei singoli collegi territoriali

Il passaggio dal maggioritario al biproporzionale nel 2022 ha portato grandi cambiamenti in termini di seggi all'interno del Parlamento grigionese. Il partito vincitore è stato l'UDC, che da 9 è passato a 25 seggi. Il Centro invece ne ha persi molti (-19, ora 34 seggi) e anche il PLR (-9, ora 27 seggi). Il gruppo del PS assieme ai Verdi Grigioni detiene attualmente 27 seggi, quello dei Verdi liberali 7.

L'agenzia Keystone-ATS ha chiesto alle sei formazioni politiche quali obiettivi si prefiggono e su quali temi intendono puntare durante la campagna elettorale.

Il Centro vuole rimanere il gruppo più forte

Secondo il presidente Kevin Brunold, il Centro intende rimanere il partito più forte in Parlamento. «Con i 34 seggi attuali siamo molto soddisfatti», ha dichiarato Brunold.

«Per la prossima legislatura, il nostro obiettivo principale è quello di portare avanti in modo coerente i progetti avviati e di rafforzare ulteriormente il Canton Grigioni come luogo per vivere e lavorare», ha detto il presidente del partito, elencando una serie di temi da affrontare. Il Centro vuole impegnarsi per garantire un'assistenza sanitaria decentralizzata. Inoltre, intende evitare lo spopolamento delle regioni periferiche, offrendo buone opportunità di formazione, posti di lavoro attraenti e condizioni di vita favorevoli per le famiglie. Con programmi di promozione mirati, lo sviluppo di infrastrutture economicamente importanti, una formazione professionale solida e la riduzione di una burocrazia inutile, il Centro intende promuovere l'economia grigionese e garantire i posti di lavoro.

L'UDC vuole crescere

«Vogliamo aumentare la nostra forza in Gran Consiglio e conquistare altri cinque seggi, arrivando così a quota 30», ha dichiarato il presidente dell'UDC, Roman Hug, a Keystone-ATS. L'UDC è l'unico partito che ha riempito completamente le liste di tutte i circondari elettorali proponendo 120 candidati e candidate. «La copertura completa di tutte le regioni è fondamentale per noi», ha continuato Hug.

Per mobilitare l'elettorato i democentristi vogliono rafforzare l'economia regionale, riducendo la burocrazia. «Vogliamo procedure di autorizzazione più rapide e meno regolamentazioni, affinché le PMI possano riprendere fiato», ha affermato Hug. La regolazione dei grandi predatori rimane un tema centrale. Inoltre, l'UDC intende battersi per la sicurezza nello spazio pubblico, ad esempio con l'espulsione sistematica di stranieri criminali.

PLR vuole mantenere la posizione attuale

La seconda forza partitica, quella dei liberali-radicali, mira a confermare il risultato delle elezioni del 2022. Il presidente del partito, Maurizio Michael, non nasconde che è stata una sfida per i partiti cercare i candidati e le candidate. E lo sarà anche per l'elettorato, chiamato a scegliere i propri rappresentanti a Coira. «Dall'altro lato il nuovo sistema elettorale permette di avvicinare alla politica e alle nostre istituzioni molte più persone rispetto al passato», ha dichiarato Michael.

Il presidente del PLR elenca alcune delle sfide con cui i Grigioni sono confrontati ora e lo saranno anche in futuro: la carenza di spazio abitativo e la difficoltà di reperire manodopera qualificata, le conseguenze dello sviluppo demografico sul lavoro, la sicurezza e il mantenimento di un regime fiscale adeguato.

PS in corsa da solo

Questa volta i socialisti correranno da soli. Secondo la presidente del partito, Julia Müller, la separazione dai Verdi Grigioni non avrà alcun impatto sulla campagna elettorale e sull'obiettivo di mantenere almeno i 25 seggi attuali. Il PS schiera in totale 108 candidate e candidati. «Sono persone politicamente attive su cui possiamo contare, non solo per le elezioni al Gran Consiglio», ha dichiarato Müller a Keystone-ATS, aggiungendo che le candidature rappresentano la varierà geografica e generazionale del Cantone.

Sui manifesti rossi spicca lo slogan «Per un Grigioni solidale». «I nostri temi principali sono alloggi a prezzi accessibili, un'assistenza sanitaria decentralizzata e di qualità, una politica climatica coerente, una vera parità e democrazia», ha continuato Müller.

Verdi liberali vogliono difendere il gruppo più piccolo

Attualmente, i Verdi liberali hanno sette seggi in Parlamento e, stando alla presidente Géraldine Danuser, l'obiettivo è di mantenere almeno questo numero. Per le elezioni il partito ha schierato 48 persone. «I nostri candidati sono a favore di un pensiero aperto, orientato alle soluzioni e al futuro», ha continuato Danuser.

I Verdi liberali intendono in particolare promuovere una svolta energetica coerente, condizioni quadro attraenti per le famiglie e le imprese, nonché una politica sociale liberale e moderna. 518

I Verdi vogliono più seggi

Per la prima volta i Verdi Grigioni corrono da soli con una propria lista. Ad oggi gli ecologisti occupano due seggi in Gran Consiglio, l'obiettivo è arrivare a cinque. «Con liste in 18 circondari e con 53 candidati – il 10% del totale – non siamo messi male come piccola formazione politica», ha dichiarato la presidente, Anita Mazzetta.

Per la prossima legislatura, che inizierà ad agosto, i Verdi terranno d'occhio l'attuazione del Piano d'azione Green Deal. «Oltre a promuovere le misure di protezione del clima con il Green Deal sono necessarie altre misure, come la revisione della legge sull'energia», ha spiegato Mazzetta. Anche la sanità e la nuova tassa sulle abitazioni secondarie saranno temi centrali nei prossimi anni.