Martedì è stata denunciata la scomparsa di un uomo a Flims. È stato ritrovato ferito durante un'operazione di ricerca su larga scala.

La REGA in azione KAPO GR

SDA

Un 78enne dato per disperso martedì mattina è stato ritrovato nella serata dello stesso giorno, verso le 17h00, a Flims (GR) grazie all'aiuto di un elicottero dell'esercito.

L'uomo, fortemente disidratato e ferito, è stato condotto in ospedale cantonale di Coira con un'elicottero della REGA.

L'anziano era stato visto per l'ultima volta lunedì pomeriggio, indica la polizia cantonale in un comunicato diffuso oggi, che specifica come l'area di ricerca è stata ristretta sulla base delle dichiarazioni di terzi.

Ai soccorsi hanno partecipato una cinquantina di persone tra soccorritori alpini, pompieri, dipendenti comunali, collaboratori delle Rega, unità cinofile e polizia alpina.

es, ats