Collaborazione Polizia cantonale grigionese

Lunedì sera un 39enne campano ha rubato assieme ai due figli – di 16 e 20 anni – e a un complice utensili e macchinari che si trovavano in alcuni edifici della val Monastero, nei Grigioni. I ladri sono stati fermati il giorno dopo in territorio italiano.

Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale grigione, i quattro hanno rubato materiale da una casa in ristrutturazione a Fuldera (GR) e in un edificio nuovo di Monastero. In entrambi casi sono stati visti da residenti che hanno chiamato la polizia.

La mattina seguente, la polizia italiana ha fermato i quattro a Glorenza a bordo di un SUV bianco. Nell'auto c'era ancora la refurtiva.

fc, ats