Il Governo retico ha elogiato la nuova struttura Minergie-P-Eco per il suo approccio olistico e orientato al futuro in materia di edilizia sostenibile. Keystone

Nei Grigioni i votanti hanno detto oggi «sì» nella misura del 77,23% alla costruzione di un nuovo centro cantonale di formazione per la protezione civile, un progetto dal valore di quasi 19 milioni di franchi. Il piano non aveva suscitato alcuna controversia.

SDA

La nuova struttura sorgerà sul sito dell'attuale centro della protezione civile in località Meiersboden, nel comune di Churwalden, vicino a Coira, e sostituirà l'attuale edificio cantonale di addestramento, risalente agli anni Settanta. Il centro sarà dotato di infrastrutture all'avanguardia per la formazione di base e dei quadri della protezione civile di tutto il Cantone.

La necessità di un nuovo edificio è stata ampiamente riconosciuta e approvata dal Parlamento grigionese con una larga maggioranza durante la sessione di aprile. L'attuale struttura, ormai cinquantennale, non risponde più agli standard odierni e il nuovo progetto gode di ampio sostegno tra i deputati.

Il progetto del nuovo centro è il risultato di un concorso che ha visto la partecipazione di studi di architettura di Coira e Zurigo, con sei proposte in gara. Il Governo retico ha elogiato la nuova struttura Minergie-P-Eco per il suo approccio olistico e orientato al futuro in materia di edilizia sostenibile.

I lavori dovrebbero iniziare nella primavera del 2025, con l'inaugurazione del nuovo centro prevista per la fine del 2027. L'edificio attuale sarà demolito al termine dei lavori.

L'affluenza alle urne è stata del 40,05%.

uj, ats