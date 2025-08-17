  1. Clienti privati
Grigioni Sì al rinnovo dell'aeroporto di Samedan

SDA

17.8.2025 - 12:52

Con l'approvazione, il progetto di rinnovo per l'aeroporto più alto d'Europa può di nuovo decollare.
Keystone

Il progetto di rinnovo dell'aeroporto più alto d'Europa si appresta a decollare di nuovo. Oltre il 54% degli aventi diritto di voto degli undici Comuni dell'Alta Engadina ha approvato il credito di 38 milioni di franchi e si è fatta garante di altri 20 milioni.

Keystone-SDA

17.08.2025, 12:52

17.08.2025, 13:51

Per procedere col progetto gli elettori dovevano anche annullare la votazione del 2017 del progetto di ampliamento. In questo caso il sì è stato più netto con oltre il 74% di favorevoli. L'approvazione spiana ora la strada al nuovo progetto di un totale di 68,5 milioni di franchi.

I Comuni si assumono 38 milioni, suddivisi secondo la chiave di ripartizione regionale. St. Moritz si farà carico di altri cinque milioni di un credito supplementare. Sei milioni provengono dalla Confederazione, altri sei a fondo perso dal Canton Grigioni. I restanti 14 milioni verranno coperti tramite prestiti bancari.

Partecipazione al 46%

L'intervento prevede la costruzione di due nuovi centri operativi con un hangar per i velivoli, l'ampliamento e la riparazione dei piazzali antistanti lo scalo, una torre con vista a 360 gradi e una recinzione di sicurezza. Il cantiere dovrebbe essere terminato nel 2031.

Il risultato della votazione odierna è inoltre un segnale importante per la realizzazione dell'eliporto della Rega, che ospiterà altre due compagnie. La struttura dovrebbe essere completata entro la fine del 2026.

La partecipazione a livello regionale si attesta al 46%. Una quota relativamente alta rispetto ad altre consultazioni popolari in Alta Engadina, scrive l'Infra, la società proprietaria dell'infrastruttura, in un comunicato.

Attuazione dipende da ricorso

Ma gli ostacoli per l'intervento milionario che sta facendo discutere da anni potrebbero non essere finiti. Al Tribunale d'appello grigionese è stato inoltrato un ricorso per annullare la votazione. Questo perché secondo il ricorrente Cornel Widmer, membro dell'organo di controllo dell'Infra, il libretto di voto non ha permesso ai cittadini di formarsi un'opinione completa e imparziale sull'oggetto.

