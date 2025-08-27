  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Sì dal Gran consiglio retico al Servizio per la gestione cantonale delle minacce

SDA

27.8.2025 - 20:06

Il Servizio per la gestione cantonale delle minacce dovrà individuare i campanelli d'allarme. (immagine d'illustrazione)
Il Servizio per la gestione cantonale delle minacce dovrà individuare i campanelli d'allarme. (immagine d'illustrazione)
Keystone

I Grigioni si dotano di una gestione cantonale delle minacce. Ciò offrirà alla polizia maggiori possibilità di prevenire atti di violenza. Il Gran consiglio ha approvato oggi a larga maggioranza una revisione parziale della Legge sulla polizia in tal senso.

Keystone-SDA

27.08.2025, 20:06

27.08.2025, 20:09

Il parlamento, composto da 120 membri, ha approvato la legge con 101 voti contro 7; hanno votato contro tutti i membri dell'UDC. L'introduzione di un Servizio per la gestione cantonale delle minacce che si occuperà di individuare i campanelli d'allarme non è stata messa in discussione durante il dibattito, ma sono stati espressi timori riguardo alla creazione di uno Stato ficcanaso e alla violazione dei diritti della personalità.

Il Servizio ha lo scopo di individuare tempestivamente i rischi di violenza grave e di prevenire gli atti di violenza, in particolare quella domestica. Ma si tratta anche di violenza contro le autorità, estremismo violento, radicalismo, stalking e altre forme di violenza.

Un team di nuova costituzione composto da membri della polizia, psicologi e persone del settore sociale dovrà utilizzare le nuove possibilità e i nuovi dati per riconoscere se una persona è potenzialmente pericolosa e se è prevedibile che commetta un atto di violenza o meno.

«È considerata una persona violenta chiunque, in base al proprio comportamento o alle proprie dichiarazioni, dia motivo di ritenere che commetterà un atto di violenza grave», recita la revisione della legge.

La polizia otterrà più mezzi e più possibilità: potrà rivolgersi in modo preventivo ai potenziali autori di atti violenti e pure emettere divieti di contatto, di avvicinamento e di soggiorno, anche se limitati nel tempo. I costi del Servizio sono stimati in 850'000 franchi all'anno.

La necessità di creare questo Servizio era scaturita come raccomandazione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) istituita nel 2019 per occuparsi dell'appaltopoli grigionese.

Nel caso dell'informatore Adam Quadroni, che aveva denunciato il cartello edilizio, un errore di valutazione da parte delle autorità aveva portato a un internamento coatto dell'ex impresario engadinese in una clinica psichiatrica, una decisione oggetto di numerose critiche. «Il governo attua così le raccomandazioni della CPI e dell'inchiesta amministrativa sul cartello dell'edilizia», ha spiegato il consigliere di Stato Peter Peyer (PS).

La revisione parziale della Legge sulla polizia è soggetta a referendum facoltativo. La data dell'entrata in vigore sarà stabilita dal Governo.

I più letti

La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Confessione shock di Bianca Balti: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni»
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
La comica Katia Follesa ha trovato un nuovo amore, ecco di chi si tratta

Altre notizie

Ticino. Abbattuto il lupo che aveva predato in Val Bavona

TicinoAbbattuto il lupo che aveva predato in Val Bavona

Ticino. Temporali in arrivo, mercoledì pomeriggio scatta l’allarme

TicinoTemporali in arrivo, mercoledì pomeriggio scatta l’allarme

Energia. L'elettricità sarà meno cara a Mendrisio

EnergiaL'elettricità sarà meno cara a Mendrisio