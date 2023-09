Il palazzo comunale, Rathaus, di Coira. Città di Coira

Una ventina di scioperanti per il clima si sono riuniti oggi pomeriggio davanti al palazzo comunale (Rathaus) di Coira in occasione delle discussioni tenute in Consiglio comunale sul piano generale per l'energia. Per i dimostranti il masterplan del capoluogo grigionese non va abbastanza lontano.

L'esecutivo di Coira a fine agosto aveva presentato il piano generale energetico, il cui obiettivo è quello di raggiungere le emissioni nette di CO2 pari a zero entro il 2040. Nel piano sono state definite misure in materia di approvvigionamento energetico, mobilità, smaltimento, costruzione e pianificazione. Ad esempio, attraverso la costruzione di una seconda turbina eolica o di impianti fotovoltaici.

I circa 20 scioperanti per il clima ritengono che i progetti non si spingano abbastanza lontano. Vedono anche alcune lacune. Da un lato, la città intende promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta e dare priorità al trasporto pubblico. A tale scopo, Bus Chur prevede anche di elettrificare la sua flotta a partire dal 2028.

Una strategia per una città senza auto

Ma, secondo i manifestanti, per ogni nuovo appartamento nel quartiere di Coira Ovest verrebbe costruito un parcheggio. Chiedono quindi una strategia a lungo termine per una città senza auto.

Inoltre, le autorità si sono poste l'obiettivo di rendere più verde l'intera città in futuro, per proteggerla dal surriscaldamento. Tuttavia, se si dovessero costruire garage sotterranei per tutti i nuovi edifici, si impedirebbe la penetrazione dell'acqua piovana e il piano di rinverdimento verrebbe notevolmente complicato, sostengono i protettori del clima.

«Coira ha il carisma di capoluogo del Cantone con condizioni ottimali», ha detto Loris Niethammer membro dello sciopero per il clima a Keystone-ATS. Spera che i consiglieri comunali integrino il piano dell'esecutivo e adottino misure più coraggiose.

ev, ats