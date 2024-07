Un conducente 32enne ha dovuto essere liberato dai rottami dell'auto dai pompieri. Keystone

Tre persone sono rimaste ferite ieri sera in uno scontro frontale fra due automobili nella galleria Viamala sull'A13, nei Grigioni. Ad avere la peggio è stato un 32enne svizzero, al volante di uno dei veicoli, rimasto intrappolato nelle lamiere dell'auto.

SDA

L'uomo ha dovuto essere liberato dai pompieri. La violenta collisione è avvenuta attorno alle 18:15 in una curva mentre l'auto viaggiava nella galleria da Thusis in direzione sud, ha indicato la polizia cantonale grigionese in una nota odierna. Il 32enne, gravemente ferito, è stato trasportato dalla Rega all'ospedale cantonale di Coira.

La sua passeggera, incinta e con ferite di media gravità, è stata portata in ambulanza allo stesso nosocomio. Il conducente dell'altro veicolo, un tedesco di 48 anni, se l'è cavata con ferite lievi.

Le due auto hanno subito danni totali. La polizia ha indicato che le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare.

uj, ats