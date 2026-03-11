Grave incidente ieri nella galleria di Trin (GR). Keystone

Uno scontro frontale tra due auto ieri pomeriggio nel tunnel di Trin (GR) ha causato il ferimento grave di una donna, mentre altre cinque persone coinvolte hanno subito lesioni di lieve o media entità.

Keystone-SDA SDA

Poco prima delle 15.45 una 30enne stava percorrendo la strada principale da Tamins in direzione di Flims, mentre una 19enne le veniva incontro in senso contrario. Nel tunnel di Trin la prima vettura ha invaso la corsia di contromano e si è scontrata frontalmente con l'auto della giovane, che si è poi ribaltata sul lato destro.

La 30enne, gravemente ferita, è stata estratta dall'auto dai pompieri ed elitrasportata all'ospedale cantonale di Coira. I suoi tre passeggeri, tra cui un bambino piccolo, feriti in modo lieve o medio-grave, sono stati portati nei nosocomi di Thusis e Coira. La conducente 19enne e il suo accompagnatore sono invece stati condotti all'ospedale di Ilanz.

Il tunnel di Trin è rimasto chiuso fino alle 19.30 e il traffico è stato deviato attraverso il paese.