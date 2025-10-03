  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Scoperte meduse d'acqua dolce in lago balneabile a Trimmis

SDA

3.10.2025 - 16:46

Così si presenta una medusa di acqua dolce come quelle scoperte nel lago balneabile di Trimmis (GR). (Immagine d'archivio)
Così si presenta una medusa di acqua dolce come quelle scoperte nel lago balneabile di Trimmis (GR). (Immagine d'archivio)
Keystone

I Grigioni si sono arricchiti di una nuova specie animale. Nel laghetto balneabile di Trimmis (GR) sono state scoperte delle meduse di acqua dolce. Per i bagnanti non vi è nessun pericolo poiché non sono velenose, informa il Cantone sul suo canale WhatsApp.

Keystone-SDA

03.10.2025, 16:46

03.10.2025, 16:48

L'animale, quasi del tutto trasparente, è stato osservato e filmato a metà settembre nel lago balneabile. Un video, allegato al messaggio inviato quest'oggi dal Canton Grigioni, mostra la medusa d'acqua dolce, grande al massimo 2,5 centimetri, mentre nuota.

La Craspedacusta sowerbii vive in acque ferme o a lento scorrimento, dove la zona costiera può riscaldarsi notevolmente. Si nutre di piccoli crostacei, rotiferi e protozoi.

Le meduse d'acqua dolce sono innocue per l'uomo e non hanno nulla a che vedere con una scarsa qualità dell'acqua. Si tratta dell'unica specie del genere Craspedacusta presente in acqua dolce che si è diffusa oltre l'Asia orientale.

I più letti

Pogacar taglia il traguardo in solitaria ad Hautacam e torna in vetta alla classifica generale
Ecco i veri motivi per cui le donne tradiscono, anche più degli uomini
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Fermato in dogana con alcol, frittelle di carne e un gatto
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre

Altre notizie

Grigioni. Un bimbo di 7 anni cade nella tromba delle scale di una scuola

GrigioniUn bimbo di 7 anni cade nella tromba delle scale di una scuola

Pericolo di frana. L'evacuazione di Brienz durerà ancora diversi mesi

Pericolo di franaL'evacuazione di Brienz durerà ancora diversi mesi

Grandi predatori. Da settembre nei Grigioni sono stati eliminati 14 lupi

Grandi predatoriDa settembre nei Grigioni sono stati eliminati 14 lupi