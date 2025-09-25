Nel 2025 il Big Air Festival a Coira non avrà luogo. (immagine d'archivio) sda

Non ci sarà più alcun Big Air a Coira. La Città di Coira e la società First Event AG hanno deciso di porre fine alla collaborazione per l'organizzazione dell'evento sportivo e musicale. Fra le motivazioni, i costi elevati e le cifre rosse delle scorse edizioni.

Keystone-SDA SDA

Lo ha annunciato in una nota odierna la Città di Coira, esprimendo il suo rammarico.

Il primo Big Air si era tenuto a Coira nell'ottobre 2021. Visto il successo della prima edizione, i cittadini avevano votato per un'organizzazione pluriennale fino al 2026. L'edizione di quest'anno era già stata annullata a fine dicembre 2024 a causa dei lavori nel padiglione degli eventi di Obere Au.

L'evento non era più economicamente sostenibile a causa dei deficit delle scorse edizioni, indica la Città di Coira. «Un fattore determinante sono stati gli elevati costi per le infrastrutture sportive e l'aumento dei costi per il programma musicale», viene precisato nella nota.

Il «Big Air Chur Festival» ha portato nel capoluogo retico per quattro edizioni la scena internazionale dello sci e dello snowboard freestyle combinandola con musica dal vivo.