L'entrata della Scuola cantonale di Coira che ospita Liceo, Commercio e Scuole specializzate Stadt Chur

Per la nuova specializzazione in informatica a Coira si sono iscritti sei studenti, ha confermato oggi l'Ufficio grigionese della scuola medio-superiore a Keystone-ATS. Con tutta probabilità la classe prevista a Ilanz quest'anno non prenderà il via.

«Siamo soddisfatti di poter formare una classe di studenti il prossimo anno scolastico», ha detto Regina Just Brodbeck, responsabile della Sezione scuole medie superiori presso l'Ufficio cantonale per la formazione medio-superiore, a Keystone-ATS.

La formazione inizierà fra poche settimane presso la Scuola cantonale grigione a Coira. «Il numero di iscritti si basa sulle iscrizioni attuali», ha continuato. Attualmente si può ipotizzare che sei studenti inizieranno la loro formazione presso la scuola media di informatica.

Dato che gli alunni che hanno superato l'esame di ammissione al liceo o che già lo frequentano possono anche accedere al nuovo corso di studi, è possibile che il numero di iscritti possa cambiare.

Nel Centro di formazione Surselva a Ilanz è invece probabile che non verrà formata nessuna classe per l'anno scolastico 2025/2026.

Contrastare la carenza di informatici

Nel maggio dell'anno scorso il Canton Grigioni aveva annunciato il via a questa nuova specializzazione, complementare alle offerte di formazione di base sotto forma di apprendistato. Lo scopo è ridurre la carenza di specialisti nelle professioni nel settore informatico.

Il percorso formativo prevede una durata di quattro anni e permette di conseguire l'attestato federale di capacità di informatico/a AFC. Al termine dello studio gli studenti saranno in possesso anche della «maturità professionale economia e servizi, tipo economia».

Secondo Just nei prossimi anni si vedrà se l'interesse per questa formazione si consoliderà.

532 studenti hanno superato gli esami

Oggi l'Ufficio della formazione medio-superiore ha fornito anche alcune cifre sugli studenti che sono stati ammessi a una delle nove scuole medie superiori grigionesi. In totale sono 532, leggermente di più rispetto ai 517 dell'anno scorso.

223 inizieranno il liceo dopo aver terminato la sesta elementare, 121 hanno superato l'esame per il liceo con formazione breve e 188 per accedere alle scuola media di commercio, di informatica o quella specializzata.

518 allievi hanno sostenuto gli esami finali presso uno degli istituti di formazione medio-superiore o alla Scuola Svizzera Rahn Education a Milano. 507 di loro hanno ritirato il diploma nelle scorse settimane.