2'000 iscritti Semestre autunnale da record per la SUP Grigioni

SDA

15.9.2025 - 11:27

A quota 2'000 iscritti
Keystone

Sono in totale 2'000 le studentesse e gli studenti iscritti per un corso bachelor o master alla Scuola universitaria professionale (SUP) dei Grigioni. Una cifra mai raggiunta finora. In calo invece il numero di nuovi iscritti.

15.09.2025, 11:27

Oggi 688 persone iniziano un corso formativo alla SUP dei Grigioni. «Nonostante un calo del 4% rispetto all'anno precedente, il numero di studentesse e studenti è rimasto, nel complesso, stabile», si legge in un comunicato stampa odierno.

Si tratta del terzo numero più alto di matricole a inizio semestre nella storia dell'istituto. Il numero maggiore è stato raggiunto l'anno scorso con 715 nuovi iscritti.

La SUP dei Grigioni conta attualmente 20 corsi di studio, che spaziano dall'architettura all'ingegneria civile, dal turismo all'economia aziendale. L'80% degli iscritti proviene da altri Cantoni.

