La cocaina sequestrata dagli inquirenti retici. Keystone

Durante delle perquisizioni domiciliari, la polizia cantonale dei Grigioni ha sequestrato un chilogrammo di cocaina del valore di 70'000 franchi. Martedì gli inquirenti avevano arrestato due presunti trafficanti di droga alla stazione ferroviaria di Landquart (GR).

Keystone-SDA SDA

L'arresto è stato preceduto da «approfondite indagini», ha indicato in una nota odierna la polizia cantonale dei Grigioni.

I due presunti trafficanti di droga sono un 34enne armeno e un 39enne svizzero. Per entrambi è stata richiesta la detenzione preventiva, precisa il comunicato.