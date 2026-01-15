La sessione extra muros del Gran Consiglio grigionese del 2027 potrebbe tenersi nel Comune di Vals. Tutto dipende dalla decisione del Gran Consiglio prevista questo aprile. (immagine d'archivio) Keystone

Per la sessione extra muros del Gran Consiglio retico, che si terrà nel 2027, si sono candidati i Comuni di Scuol, St. Moritz e Vals e la Regione Moesa. Il dossier del Comune di Vals è quello che ha convinto di più la Conferenza dei presidenti del Parlamento. L'ultima parola spetta al Gran Consiglio in aprile.

Keystone-SDA SDA

La scelta non è stata facile, perché le candidature erano ottime secondo la presidente del Gran Consiglio, Valérie Favre Accola. «Il che ha reso difficile formulare una proposta da presentare al Gran Consiglio», ha affermato Favre Accola a Keystone-ATS.

La Conferenza dei presidenti del Gran Consiglio retico ha così tenuto in considerazione due punti. Il primo: la politica regionale, ovvero in quali regioni non si è mai tenuta o non si svolge da tempo una sessione extra muros.

La prima trasferta del Parlamento è avvenuta nel 2009 a Poschiavo. Quelle successive si sono svolte nel 2012 a Samnaun, nel 2015 a Arosa, nel 2019 a Pontresina e due anni fa a Klosters. Le due candidature engadinesi di St. Moritz e Scuol sono così state scartate.

Rammarico nel Moesano

Il secondo punto riguarda una delle caratteristiche centrali delle sessioni fuori porta, ovvero l'incontro diretto fra la popolazione locale e il Parlamento cantonale. La candidatura della Regione Moesa presentava degli svantaggi in questo punto.

«I granconsiglieri sarebbero stati suddivisi su tutta la Regione e in più ci sarebbe stata la trasferta giornaliera fino a Lostallo. Si sarebbe così perso il carattere di una sessione extra muros», ha argomentato Favre Accola.

Il coordinatore regionale della Regione Moesa, Philippe Sundermann, ha espresso il suo rammarico. Per la Val Mesolcina e la Val Calanca si tratta della seconda candidatura in pochi anni.

Già nel 2022 la Regione Moesa aveva presentato una candidatura. La finale si era poi giocata fra Vals e Klosters. Il Gran Consiglio optò per la località della Prettigovia.

«È un peccato, perché in tanti ci credevano, fra esercenti e Comuni», ha dichiarato Sundermann, aggiungendo che una sessione extra muros avrebbe aperto una vetrina su una regione italofona del Cantone. «La speranza è però l'ultima a morire», ha continuato Sundermann.

Toccherà infatti al Gran Consiglio scegliere dove si terranno i dibattiti della sessione di giugno del 2027. La decisione verrà presa probabilmente nell'aprile di quest'anno.