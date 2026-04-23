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Grigioni Sessione extra muros, il Parlamento retico andrà a Vals

SDA

23.4.2026 - 11:49

Vals ospiterà la sessione extra muros del Gran Consiglio retico. La trasferta si terrà nel giugno dell'anno prossimo. (immagine d'archivio)
Vals ospiterà la sessione extra muros del Gran Consiglio retico. La trasferta si terrà nel giugno dell'anno prossimo. (immagine d'archivio)
Keystone

L'anno prossimo il Gran Consiglio grigionese si riunirà a Vals per la sessione extra muros. La decisione è stata presa oggi all'unanimità dal Parlamento.

Keystone-SDA

23.04.2026, 11:49

La Surselva ospiterà per la prima volta la sessione fuori porta del Gran Consiglio. Il dossier della località Walser fra le montagne romance aveva convinto la Conferenza dei presidenti del Gran Consiglio, dato che è l'ambiente ideale per favorire gli incontri tra la politica e la popolazione locale. I 120 parlamentari e il Governo si riuniranno nel centro Glüs a cinque minuti a piedi dal centro del paese. L'assemblea comunale di Vals ha già approvato un credito di 250'000 franchi previsti per l'organizzazione.

Entro il termine di candidatura a fine novembre dell'anno scorso si erano fatte avanti più località: i Comuni di Scuol e St. Moritz e per la seconda volta la Regione Moesa. Quest'ultima si era già fatta avanti quattro anni fa, quando però la candidatura di Klosters ha avuto la meglio. Oggi i parlamentari che rappresentavano le altre candidature hanno tutti appoggiato Vals. Il granconsigliere mesolcinese Samuele Censi (PLR) e il granconsigliere engadinese Martin Berthod (UDC) hanno comunicato che nella prossima legislatura riproporranno una nuova candidatura.

La prima trasferta del Parlamento è avvenuta nel 2009 a Poschiavo. Quelle successive si sono svolte nel 2012 a Samnaun, nel 2015 a Arosa, nel 2019 a Pontresina e due anni fa a Klosters.

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